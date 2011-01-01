Моментально вносим информацию о пройденном техосмотре в единую базу ЕАИСТО. Проверить на наличие данных в базе, можно на сервисах открытого доступа уже через 1 секунду.

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