Сохранность в ЕАИСТО

Гарантируем сохранность

данных в базе ЕАИСТО

метро Пушкинская, Тверская

м. Тверская, Малый Гнездниковский пер. д. 12

Время работы с 9 до 21

Пн-Вс: 9:00-21:00

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Диагностическая карта для ОСАГО

Техосмотр - онлайн или с доставкой

от 420 рублей

От 420 руб.

10-15 минут

За 5-10 минут

Официально

Без предоплаты

Онлайн заявка

Диагностические карты на все категории ТС онлайн

Диагностическая карта
  • Техосмотр

    Моментально вносим информацию о пройденном техосмотре в единую базу ЕАИСТО. Проверить на наличие данных в базе, можно на сервисах открытого доступа уже через 1 секунду.

  • Диагностическая карта

    Наши диагностические карты полностью легитимны, выписаны действующими пунктами техосмотра, у Вас 100% не возникнет проблем, а также гарантируем принятие любой страховой компанией на территории РФ.

  • Диагностическая карта для осаго

    Информация о результатах технического осмотра транспортного средства, хранятся в базе ГИБДД ЕАИСТО не менее 3-х лет. Страховые компании видят результаты ТО в режиме онлайн.

Купить онлайн

Заполняете онлайн-заявку

Предоставляете данные

Заполняете онлайн-заявку, приложив фото СРТС или ПТС, также можно заполнить вручную

ожидаете оформления техосмотра

Ожидаете оформления

Наши сотрудники уведомят Вас о результатах обработки Вашей заявки в течение 5-10 минут

Проерка в базе ГИБДД ЕАИСТО

Регистрация в ЕАИСТО

Регистрация техосмотра в базе ЕАИСТО ГИБДД и проверка любым удобным способом

Оплата услуг техосмотра

Оплачиваете услугу ТО

На проверку и оплату услуг выделяем 1 час, в среднем для проверки достаточно 5 минут

Наши диагностические карты полностью легитимны
и выписаны действующими пунктами техосмотра

Аттестат ООО ИНН
Государственные закупки

Всегда готовы к диалогу для обсуждения взаимовыгодных условий сотрудничества.

По вопросам сотрудничества, звоните или пишите на почту.

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